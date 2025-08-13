Asya eşek arısı yakalandı! İrlanda'da biyogüvenlik alarmı

İrlanda'nın Cork bölgesinde Asya eşek arısının (Vespa velutina) yakalanması üzerine ülke genelinde "biyogüvenlik alarmı" verildi.



İrlanda Milli Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), söz konusu türün ülkede ilk kez görüldüğünü ve Cork bölgesinde yakalandığını doğruladı.



İrlanda Konut, Yerel Yönetimler ve Miras Bakanlığından yapılan açıklamada, Asya eşek arısının, İrlanda'daki biyoçeşitliliğe ciddi tehdit oluşturduğu, tek bir yuvanın bile bal arısı popülasyonunu yok edebileceği uyarısında bulunuldu.



Bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmediği belirtilen açıklamada, Asya eşek arısının tespit edilmesinin ardından hükümet öncülüğünde yeni görev gücü oluşturulduğu duyuruldu.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa, Miras ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı Christopher O'Sullivan, "Tek bir gözlemi bile son derece ciddiye almalıyız. NPWS, ihbarın ardından hızla harekete geçti ve uzman ekip bölgeyi izlemek ve incelemek üzere görevlendirildi" dedi.



O'Sullivan, istilacı türün yerleşmesini önlemek için erken tespitin kritik olduğunun altını çizerek, "Herkesi dikkatli olmaya, bu türü tanıyabilmek için kendilerini bilgilendirmeye ve gördükleri takdirde ihbar etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

