Asya ülkelerinden Trump'a yönelik suikast girişimine tepki

Asya ülkeleri, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Asya ülkelerinden Trump'a yönelik suikast girişimine tepki
Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği belli oldu

Haberi Görüntüle

'dan birçok ülke, 'de başkanlık için yarışan Trump'ın, mitingde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yayımladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaptığı açıklamada, "iğrenç" eylem karşısında dehşete düştüğünü, Kore halkının Amerikalılarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Tayvan lideri Lai Ching-te, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşünce ve dualarının Trump'la birlikte olduğunu, siyasi şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın sağlık durumunun iyi olmasından dolayı rahatladığını ifade ederek saldırıyı kınadı. Marcos, "Halkın sesi her zaman en yüce ses olarak kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik saldırıdan dolayı şoke olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke böylesi bir siyasi şiddetle karşılaşmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili endişelerini dile getirerek saldırıyı kınadı ve siyasette şiddet istemediklerini vurguladı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür şiddet olaylarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirterek, Tayland halkı adına Trump'a acil şifalar diledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı ve durumun kontrol altında kalması umudunu dile getirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu vurguladı. Widodo, Trump'ın ve saldırıdan etkilenen herkesin bir an evvel sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirterek, "Şiddetin hiçbir türünün demokrasilerinde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...