Asya'da pandemi dönemi önlemleri: Virüs geri döndü, sinek avı başladı

Hong Kong, altı yıl aradan sonra ilk chikungunya vakasını bildirerek, sivrisinekler yoluyla bulaşan ve yıllarca sürebilen şiddetli eklem ağrılarına neden olabilen virüsün yayılma ihtimaline dair endişeleri artırdı.

İLK VAKA 12 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK



Şehirdeki halk sağlığı kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, enfekte kişi, Temmuz ayında Guangdong Eyaleti’ne bağlı Foshan şehrine seyahat eden 12 yaşındaki bir erkek çocuk.

Ateş, döküntü ve eklem ağrısı şikayetleriyle hastalanan çocuğun enfeksiyonu orada kaptığı düşünülüyor. Şu anda sivrisinek bulunmayan bir ortamda tedavi altında tutulan çocuk ve ailesi tıbbi gözetim altında.

PANDEMİ DÖNEMİ YASAKLARI DÖNDÜ



Bu vaka, Hong Kong’da 2019’dan bu yana görülen ilk chikungunya enfeksiyonu oldu. Sadece 90 dakikalık hızlı tren mesafesinde bulunan Foshan şehrinde son haftalarda 6 bin 500’den fazla kişi virüsten etkilendi.

Salgının büyümesi üzerine Çin’in başka bir şehri, pandemi dönemini anımsatan kısıtlamalar getirdi.

14 GÜNLÜK EV KARANTİNASI



Fujian eyaletine bağlı Fuzhou kenti, Foshan’dan gelen yolcular için 14 günlük ev karantinası zorunluluğu getirdi.

Geçtiğimiz ay Foshan’dan gelen bir kişide chikungunya vakası bildiren Makao ise geçen cuma günü bulaşma vakası yaşadı. Bu gelişme, virüsün bölgede yayılabileceğine dair kaygıları daha da körükledi.

SİVRİSİNEK MÜCADELESİ BAŞLADI



Hong Kong Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı, hastanın yaşadığı bölgede hedefli sivrisinek mücadelesi başlattı. Çalışmalar arasında sisleme, durgun suların temizlenmesi ve halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtımı da yer aldı.



Her ne kadar chikungunya insandan insana doğrudan bulaşmasa da, enfekte kişinin sivrisinek tarafından ısırılması ve bu sivrisineğin başka kişileri ısırması durumunda virüs yayılabiliyor.

HONG KONG'UN KATI VİRÜS ÖNLEMLERİ



Hong Kong halkı için Covid-19 dönemindeki katı önlemler hala hafızalarda taze.

Şehir, 2020’de başlayan pandemiyle birlikte üç yıl boyunca dünyaya kapılarını kapatmış; seyahat kısıtlamaları, maske zorunluluğu ve karantina kampları gibi sıkı kurallar uygulamıştı.

O dönemde yüz binlerce kişi devlet tarafından işletilen merkezlerde izolasyona alınmış, bu merkezlerdeki zorlu yaşam koşulları ve kaçma girişimlerinde bulunanlara verilen hapis cezaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.