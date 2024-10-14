Asya'daki en eski yerleşim yeri: 50 bin yıllık insan faaliyetleri keşfedildi

Laos’ta yapılan arkeolojik kazılar sırasında keşfedilen bir mağara alanı, Güneydoğu Asya’daki en eski insan yerleşimlerine dair önemli kanıtlar sunuyor. Çalışma, ilk insanların antik iklim değişikliği döneminde bölgeye nasıl yerleştiğine ışık tutuyor.

Quaternary Science Reviews dergisinde yayımlanan çalışmada, Laos'taki Tam Pà Ling mağarasında 52 bin ila 10 bin yıl önceki zemin koşulları yeniden yapılandırıldı.

90 BİN YILLIK FOSİLLER BULUNMUŞTU

Daha önce yapılan kazılarda, mağarada 30 bin ila 90 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulunmuştu; bu durum, modern insanın bölgeye düşünülenden daha erken bir tarihte yayıldığını gösteriyor.

Ancak daha önce yapılan kazılarda çevreyi saran tortuların detaylı analizi yapılmamıştı.

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılar, mağaradan alınan toprağın mikroskobik analizi ile geçmiş ortamlardaki değişiklikleri anlamaya çalıştı.