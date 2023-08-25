Asyalı havayolu uçuş öncesi yolcularını tartacak

Bakanlık daha sonra bu verileri tipik bir yolcunun ortalama ağırlığını hesaplamak için kullanacak ve bu veriler, oturma düzenlemeleri ve bir uçağın ne kadar ekstra yakıt taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında kullanılacak.



Havayolu personeli, aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan tüm verilerin anonimleştirileceğini vurguladı.