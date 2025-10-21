Asya'nın "Demir Leydi"si mi olacak? Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Takaichi tarihe geçti

Japonya'da başbakanlığa ilk kez bir kadın siyasetçi seçildi. Takaiçi, yemin ederek resmen göreve başladı.

Sert muhafazakar Sanae Takaichi, birkaç haftalık siyasi çekişmelerin ardından parlamentoda ülkenin ilk kadın başbakanı seçilerek tarihe geçti.

Reuters'ın bildirdiğine göre alt mecliste 237 oy alarak 465 sandalyeli meclisin çoğunluğunu elde eden Takaichi, üst meclis seçimlerinde ise ana muhalefet partisi Anayasa Demokratik Partisi'nin lideri Yoshihiko Noda'ya karşı yapılan ikinci turda 125 oy aldı.

Takaichi'nin zaferi, erkeklerin hala ezici bir üstünlüğe sahip olduğu Japonya'da "cam tavanı" parçaladı. Ancak ABD'nin yakın müttefiki Japonya'yı güçlü şekilde sağa kaydırdı.

"DEMİR LEYDİ" HAYRANI

Takaichi, Japonya'nın artan ekonomik sorunları, parçalanmış ve çıkmaza girmiş siyasetiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde göreve başlıyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün sonra ülkeyi ziyaret edecek.

Eski ekonomi güvenliği ve içişleri bakanı olan Takaichi, ilham kaynağı olarak İngiltere'nin eski lideri "Demir Leydi" lakaplı Margaret Thatcher'ı gösteriyor.

Takacihi aynı zamanda heavy metal hayranı.

PİRİNÇ FİYATLARIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA

Yüksek ürün fiyatlarıyla mücadele Takaichi'nin ilk zorluklarından biri olacak. Örneğin, Japonya'da temel gıda maddesi olan pirinç fiyatı, geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Japonya'nın düşen doğum oranı, azalan işgücü ve artan yaşlı nüfusu da her zaman baş ağrıtan sorunlar arasında. Kitlesel göçlere karşı halkın tepkisi giderek artıyor.

Diğer yandan Trump yönetimi ve bu yılın başlarında Asya ekonomilerini sarsan ani gümrük vergileri de masada.

AYRI SOYADLARINA KARŞI

Takaici, eşcinsel evliliklere ve evli çiftlerin ayrı soyadları kullanmasına karşı çıkıyor.

TARTIŞMALI TAPINAĞI SIK SIK ZİYARET EDİYOR

CNN International'ın bildirdiğine göre Takaichi'nin derin muhafazakar görüşleri, bazı merkezci parti üyelerini endişelendirdi.

Örneğin, Japonya'nın pasifist anayasasının revize edilmesini destekliyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş suçlarından mahkum olanların isimlerinin de yer aldığı tartışmalı bir savaş tapınağını sık sık ziyaret ediyor.

HAYRANI OLDUĞU THATCHER

Takaichi'nin kahraman olarak gördüğü "Demir Leydi" Margaret Thatcher’ın siyasette uzlaşmacılığı reddeden tavrı onu tartışmalı bir figür haline getirmişti.

Thatcher iktidarı boyunca sendikal harekete büyük oranda darbe vurdu, sosyal konutlardan demiryollarına ve enerjiye kadar pek çok alanda köklü özelleştirmelere imza attı.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri (LDP) Sanae Takaichi için Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi. Törende, İmparator Naruhito'nun huzurunda yemin eden Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak resmen göreve başladı.