Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani kimdir, serveti ne kadar?

Hint milyarder iş insanı Mukesh Dhirubhai Ambani, petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır.



Mukesh Dhirubhai Ambani, 19 Nisan 1957'de İngiliz kolonisi Aden'de (bugünkü Yemen) doğdu. Ancak Ambani sadece kısa bir süre Yemen'de yaşadı, çünkü babası 1958'de baharat ve tekstil ticareti yapmak amacıyla Hindistan'a geri dönmeye karar verdi. Aile, 1970'lere kadar Mumbai'de iki yatak odalı mütevazı bir dairede yaşıyordu. Ambani, daha sonra Mumbai'nin Colaba semtinde her bir katında bir aile üyesinin yaşadığı, 27 katlı ve Antilia adıyla bilinen ultra lüks bir gökdelen yaptırdı.



Mukesh Ambaniile üvey kardeşi Anand Jain ile birlikte Mumbai'nin kalburüstü semtlerinden biri olan Pedder Road'da Hill Grande High School adında, zengin çocuklarının gidebildiği bir özel okulda eğitim hayatına başladı. Liseyi yine Mumbai'de, bir Cizvit tarikatına bağlı Hristiyan okulu St. Xavier's College 'da okudu. Daha sonra da Mumbai'de Institute of Chemical Technology'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu.



1981'te Reliance'ta çalışmaya başladı ve babasının 2002'deki ölümünden sonra şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldı. 2007'den beri Forbes dergisinin Dünyanın en zenginleri listesinde yer almaktadır. 2010 yılında 29 milyar dolarlık tahmin edilen serveti ile 4. sıraya kadar yükseldi. Elinde bulunan hisse senetlerinin değerinin hızla yükselmesinden dolayı basında yer alan bazı haberlere göre 2007 yılında 63.2 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi idi.



Ambani, 2010 yılının sonunda Bombay'da özel yaptırdığı ve "Antilia" adını verdiği eve taşındı. 173 metre yüksekliğinde, 27 katlı ve 37.000 metrekarelik bu görkemli binanın içinde bir özel klinik vardır ve 6 katı Ambani'nin otomobil koleksiyonu için tahsis edilmiştir.[9] Ambani ve ailesinin yaşadığı bu binada 600 kişi tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Mukesh Ambani’ye miras kalan ve babası tarafından 1966 yılında kurulan Reliance Industries, petrol ve perakendeden finansal hizmetler ve telekomünikasyona kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

MUKESH AMBANİ SERVETİ

Forbes’e göre 66 yaşındaki Mukesh Ambani 115 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 10'uncu insanı.