Asya'nın Trump'ı siyasete dönüyor: "Suçlular için ölüm mangam vardı"

Filipinler Devlet Başkanı olarak 2016-2022 tarihleri arasında görev yapan ve görev süresince ilginç çıkışlarıyla dikkat çeken Rodrigo Duterte, 79 yaşında siyasete geri dönmeye hazırlanıyor.

Siyasi rakiplerini hapse atan, Papa'ya hakaret eden ve "ölüm mangası" gangsterleri tuttuğunu iddia eden eski Filipinler liderinin siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı.



"Asya'nın Trump'ı" olarak bilinen siyasetçi, Davao City Belediye Başkan Adayı oldu.



2 milyona yakın kişinin yaşadığı kentte belediye yönetimi 1988'li yıllardan beri Duterte ailesinde.

AİLESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ADAY OLDU



Analistler, Duterte'nin siyasete dönüşünün kişisel bir güç arayışından ibaret olmadığını, Filipinler'in diğer ünlü siyasi hanedanı olan Marcos'lara karşı ailesine destek sağlama girişimi olduğunu öne sürdü.



Klan ittifaklarına dayalı siyasetin hüküm sürdüğü ülkede Marcoslar ve Duterteler, 2022'deki seçimlerde işbirliğine gitmişti.



"SİYASETTEN SİLİNMEMEK İÇİN MÜCADELE"



Ülkede faaliyet gösteren WR Numero adlı anket şirketinin başkanı olan siyaset bilimci Cleve Arguelles, "Duterteler yarışa normal bir oyuncu gibi katılmıyor. Bu ölümüne bir savaş. Siyasetten silinmemek için mücadele ediyorlar. Eğer kendi evlerinde kaybederlerse farklı cephelerden gelecek saldırılara karşı kendilerini savunamayacağının göstergesi olacak." diye konuştu.



Duterte, 2016'da seçimi kazanırken suça karşı sert davranacağı taahhütünde bulunmuştu.

UYUŞTURUCUYA KARŞI KANLI SAVAŞ



Başkanlığı sırasında resmi rakamlara göre çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 bini aşkın kişi uyuşturucuya karşı açılan savaşta öldü. İnsan hakları örgütleri, yargısız infazlarla birlikte bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor.



Kurbanların çoğu, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyonun parçası olarak polis tarafından vurularak öldürülen yoksul gecekondu mahallelerinden gelen genç erkeklerdi.

UCM SORUŞTURMASI AÇILDI



Bu kanlı olay, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) soruşturmasına ve Temsilciler Meclisi'nin aylarca süren soruşturmasına yol açtı.



Merkezi Lahey'de bulunan UCM, Duterte'nin belediye ve devlet başkanlığı dönemlerinde insanlığa karşı suç işlenip işlenmediğini soruşturuyor.



YEDİ KİŞİLİK ÖLÜM MANGASI



Filipinler Kongresi'nde ifade veren Duterte, milyonlarca izleyicinin önünde, Davao şehrinin belediye başkanı olduğu dönemde suçluları öldürmek için gangsterlerden oluşan bir "ölüm mangası" tuttuğunu itiraf etti.



"İsterseniz itirafı şimdi yapabilirim," diye konuşan Duterte, "Yedi kişilik bir ölüm mangam vardı ama onlar polis değildi, gangsterlerdi." ifadelerini kullandı.