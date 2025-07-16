“Ateş ve buz ülkesinde” yanardağ patlaması: Mavi Lagün tahliye edildi

Üzerindeki buzullar ve yanardağlar sebebiyle “ateş ve buz ülkesi” olarak da bilinen İzlanda’nın güneydoğusundaki Reykjanes yarımadasında bulunan yanardağda patlama oldu. Bunun, 2023 yılının sonundan bu yana bölgede yaşanan dokuzuncu yanardağ patlaması olduğu bilgisi verildi.



AFP haber ajansını aktardığına göre, bölgeden paylaşılan canlı video görüntülerinde, yerde oluşan bir yarıktan dışarı çıkan lav görüldü. İzlanda Meteoroloji Ofisi, yanardağ patlamasının yerel saatle 04.00 öncesinde başladığı bilgisini verdi.



RUV kanalı da dağa yakın bir noktada yer alan Grindavik balıkçı köyünün ve adanın önemli turistik noktalarından Mavi Lagün’ün tahliye edildiğini aktardı.

8 YÜZYIL BOYUNCA VOLKAN PATLAMASI OLMADI



Bölgede en son bir yanardağ patlaması yaşandığında takvimler nisan ayını gösteriyordu. 2023 yılının sonunda bölgede ilk kez volkan patlaması olduğunda Grindavik köyünün 4 bin sakini tahliye edilmişti. O günden bu yana burada bulunan evlerin hemen hepsi devlete satıldı ve çoğu bölge sakini köyden ayrıldı.



Reykjanes yarımadasında 8 yüzyıl boyunca yanardağ patlaması yaşanmamış, Mart 2021 ise sismik faaliyetlerin artmaya başladığı tarih olarak öne çıkmıştı.

"VOLKANİK FAALİYETLER YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"



Volkan bilimciler, son yıllarda bölgedeki volkanik faaliyetlerin yeni bir döneme girdiği uyarısında bulunuyordu.



RUV, yaşanan son patlamanın uluslararası uçuşları etkilemesinin beklenmediğini aktardı. Adanın bir başka bölgesinde 2010 yılında yaşanan bir volkan patlaması, Avrupa’da hava sahalarının kapanmasına yol açmış, uluslararası uçuşlar sekteye uğramıştı.



İzlanda, halihazırda 33 aktif volkanik sisteme ev sahipliği yapıyor. Bu, diğer Avrupa ülkelerinde olandan daha yüksek bir sayı.

