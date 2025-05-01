Ateşkes bozuldu, sınırlar değişti: Gazze haritası baştan çiziliyor

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'de savaşı yeniden başlatmasının üzerinden tam altı hafta geçti.



İsrail güçleri, bu sırada Gazze haritasını önemli ölçüde değiştirdi. Birleşmiş Milletler'e göre bölgenin yaklaşık yüzde 70'i "askeri kırmızı bölge" ilan edildi. Yüz binlerce Filistinli giderek daralan bir alana itildi.



İsrail ordusu, tahliye emirlerinin sivillerin çatışmadan önce kaçmasına izin verdiğini ve kalanların askeri hedef olarak kabul edileceğini söylüyor.

420 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, son tahliye emirleri sınır bölgelerini ve nüfus merkezlerini kapsıyor ve 420 binden fazla insanı yerinden etti.



Ayrıca İsrail, Gazze'nin İsrail ve Mısır sınırları boyunca uzanan tampon bölgesini de genişletti. İsrailli yetkililer bu toprakları terk etmeyi düşünmedikleri konusunda ısrarcı. Ordunun konuşlandığı bu alanlar "giriş yasağı" olan bölgeler kabul ediliyor. Filistinliler yaklaşırlarsa vurulma riskiyle karşı karşıya.



TAMPON BÖLGELER DURMAKSIZIN GENİŞLİYOR



Bu türden en büyük genişleme, geçen ay İsrail birliklerinin içeri girmesiyle Filistinlilere tahliye emri verilen Refah'ta yaşandı.



Rafah, Mısır sınırındaki kent ve daha önce bu sınır boyunca İsrail kontrolündeki Philadelphi Koridoru tampon bölgenin bir parçası olarak hizmet ediyordu.



İsrail, bu ay tampon bölgenin artık kuzeye, Han Yunus şehrine ve yeni ilan edilen Morag Koridoru'na kadar genişletildiğini duyurdu.



ATEŞKES BİTTİ, HARİTA DEĞİŞTİ



Gazze haritasındaki bu önemli değişiklikler, İsrail'in Hamas ile iki aylık ateşkesi 18 Mart'ta sona erdirmesinden bu yana adım adım gerçekleşiyor.



İsrail liderleri bu hamlelerin güvenlik için ve Hamas'a elindeki İsrailli rehineleri iade etmesi için baskı yapmak için gerekli olduğunu öne sürüyor. Bu toprak değişiklikleri, aylardır planlanan Gazze işgalinin habercisi olabilir.



GAZZE DÜMDÜZ EDİLDİ



Savaşın ilk aylarında, İsrail güçleri ilk tampon bölgeyi oluşturmak için şehirdeki binaları ve tarım alanlarını yıktı. İsrailli yetkililer bunun Hamas tünellerini ortadan kaldırmak ve başka bir saldırıyı önlemek için gerekli olduğunu öne sürdü. Ancak hukuk uzmanları, ordunun taktiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor.



Binlerce yedek ve emekli asker, nisandan bu yana ortak bildiri yayımlayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya savaşı durdurma çağrısı yapıyor. BBC’nin aktardığına göre bu mektuplarda en az 12 bin kişinin imzası var.

