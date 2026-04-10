Ateşkes çatırdıyor. Lübnan’da savaş büyüyor, müzakereler risk altında

İran’ın ABD ile bu hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler, İsrail’in Lübnan ’a yönelik saldırıları nedeniyle belirsizliğe sürüklendi.

İranlı analist Abas Aslani, Tahran yönetiminin müzakere heyetinin henüz yola çıkmadığını belirterek, “İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürdüğü sürece görüşmelerin yapılmayacağı” mesajının verildiğini aktardı.

ABD tarafının daha önce üzerinde uzlaşı sağlanan 10 maddelik çerçevede değişikliğe gitmesinin de güven krizini derinleştirdiği aktarılıyor.

İSRAİL LÜBNAN'DA KARA OPERASYONUNU GENİŞLETİYOR

Sahada ise çatışmalar şiddetleniyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kara operasyonlarını genişletme girişimlerini sürdürüyor.

Hizbullah, son 24 saatte 50’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıklarken, bunların önemli bir bölümünün İsrail topraklarına yönelik sınır ötesi atışlar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD ile İran arasında varılan ateşkes kapsamında saldırılarını kısa süreliğine durduran Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın bu anlaşmaya dahil olmadığını belirtmesinin ardından yeniden saldırılara başladı.

NETANYAHU: LÜBNAN İLE MÜZAKERERE BAŞLANMASI TALİMATI VERDİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyledi. Netanyahu, "Müzarekereler Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkiler kurulması üzerine odaklanacak" dedi.

ABD basınından Axios'un haberine göre İsrail ve Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin haftaya başlayacak. İlk görüşme Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Bölgedeki gerilim enerji piyasalarını da etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ciddi şekilde azaldı.

Verilere göre çarşamba günü sadece 5 gemi boğazdan geçiş yaparken, perşembe günü bu sayı 7’de kaldı. Aralarında 325 tanker bulunan 600’den fazla gemi hala Körfez’de bekliyor.

Bu durum, küresel enerji arzında yaşanan aksaklıkların kısa vadede çözülemeyeceğine işaret ediyor.

KRİTİK GÖRÜŞMELER PAKİSTAN'DA

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanıyor. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık etmesi beklenirken, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da heyette yer alacağı bildirildi.

İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin görüşmelere katılması öngörülüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in taraflarla ayrı ayrı ön görüşmeler yapması planlanırken, heyetlerin İslamabad’a varış zamanına göre temasların cumartesi günü başlaması bekleniyor.