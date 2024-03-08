Ateşkes görüşmelerinde son durum: Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı

İsrail ile Hamas arasında ateşkese varılmasına yönelik Kahire'de yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı. Hamas heyetinin, grubun liderleriyle istişarelerde bulunmak için Kahire'den ayrıldığı açıklandı.



Hamas'tan gelen açıklamada İsrail ile anlaşmaya varılana kadar ateşkes görüşmelerinin süreceği belirtildi.



Üst düzey hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri ise 4 gün süren görüşmelerde ilerleme sağlanamamasından İsrail'i sorumlu tuttu. "İsrail, ateşkes anlaşmasına ulaşılması için arabulucuların tüm çabalarını engelledi" diye konuştu.



Zuhri, saldırılara son verilmesi ve İsrail'in güçlerini Gazze'den tamamen çekmesi taleplerini Tel Aviv'in reddettiğini söyledi.



İsrail, Hamas'ın hayatta olan rehinelerin listesini sağlamayı reddetmesi nedeniyle Kahire'deki müzakerelere katılmadığını açıklamıştı.

ABD'YE GÖRE ANLAŞMA HALA MÜMKÜN

Kendi döneminin son birliğin durumu konuşmasını yapan Biden, Gazze'de 6 haftalık ateşkes için durmadan çalıştığını belirtirken, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.



Anlaşmazlıklar sürse de ABD'ye göre Ramazan ayından önce Gazze'de ateşkes hala mümkün. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, anlaşmaya varılabileceğine inanmaya devam ediyoruz." dedi.