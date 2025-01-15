Ateşkes ihtimali İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmadı: 16 ölü

İsrail ordusu ilk olarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentini hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mülteci Kampı'nın hedef alındığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Ordusunun sonraki saldırısı ise Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el Balah bölgesi oldu.



Bölgedeki sağlık ekibi saldırıdan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.