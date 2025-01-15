Ateşkes ihtimali İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmadı: 16 ölü

Dünya Gazze'de ateşkes beklerken İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği saldırıda 6, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ise en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkes ihtimali İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmadı: 16 ölü

ordusu ilk olarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentini hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mülteci Kampı'nın hedef alındığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Ordusunun sonraki saldırısı ise Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el Balah bölgesi oldu.

Bölgedeki sağlık ekibi saldırıdan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır"

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır"

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