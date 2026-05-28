Ateşkes kırılma noktasında. İsrail'den tahliye emirleri sonrası bombardıman

İsrail ordusu, geniş çaplı tahliye çağrılarının ardından Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut’a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını savunurken, Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çarşamba günü yaptığı açıklamada sivillere, İsrail sınırının yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Zahrani Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulunarak bölgede “aşırı güç” kullanacağını duyurdu.

BEYRUT VE SUR KENTİ HEDEF ALINDI

İsrail güçleri yerel saatle yaklaşık 14.00’te Beyrut’ta “hedefli” bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Daha önce ise Güney Lübnan’ın en büyük kentlerinden Sur ve kentin doğusundaki bölgelere yönelik iki ayrı saldırı dalgası düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çöken binaların çevresinde toplanan toz içindeki kalabalıklar, gece boyunca süren patlamalar, yangınlar ve dumanla kaplı sokaklar görüldü.

TAHLİYE EMİRLERİ BÜYÜYOR

İsrail’in yayımladığı son tahliye emirleri, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana en geniş kapsamlı çağrı oldu ve Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 14’ünü kapsadı.

Tahliye çağrılarının ardından acil durum ekipleri Sur kentinde mahalle mahalle dolaşarak sivillere bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

Sur yetkilileri sivillere daha kuzeye, Beyrut yönüne gitmelerini tavsiye ederken, Sayda’daki sığınakların tamamen dolduğu bildirildi.

ATEŞKES YENİDEN BASKI ALTINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah saldırılarının ardından kara operasyonlarını genişleteceklerini açıklamıştı.

Hizbullah ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Litani Nehri’nin kuzeyindeki Zawtar el-Şarkiye bölgesinde İsrail güçleriyle “yakın mesafede çatışmaya girdiklerini” duyurdu.

Taraflar, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmek konusunda birbirini suçluyor.

İsrailli yetkililer Hizbullah saldırılarının geçici ateşkesi ihlal ettiğini savunurken, Lübnanlı yetkililer de İsrail saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu belirtiyor.

BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Gerilim, ABD ve İsrail ile İran arasında yürütülen savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeleri de tehdit ediyor.

İran, olası bir anlaşmanın Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini savunurken, İsrail Hizbullah tehdidine karşı operasyonlarını sürdürme hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre savaşın başlamasından bu yana ülkede en az 3 bin 213 kişi hayatını kaybetti.