Ateşkes masasında ikinci gün: İsrail'in Gazze'deki savaşı bitecek mi?

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için yürütülen müzakerelerin diğer turu bugün öğleden sonra Katar'da gerçekleştirilecek.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağın İsrailli Haaretz gazetesine söylediğine göre göre, taraflar önümüzdeki 24 saat içinde ilerleme kaydetmeyi umuyor.

Kaynak, dün Doha'da başlayan görüşmelerin şu ana kadar başarılı geçtiğini ve "olumlu bir havada gerçekleştiğini” belirtti.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, dün yapılan ilk tur görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Ali Bagheri'yi arayarak gelişmeler hakkında bilgi verdi ve müzakerelerin devam edebilmesi için bölgede sükûnetin sağlanması gerektiğini söyledi.

Haaretz'e göre İran'a verilen bu bilgi, İran'ın müzakerelere dolaylı olarak müdahil olduğunu ve ABD, Katar ve Mısır'ın bu süreçte İran ve Hizbullah'ın Gazze Şeridi'nde "ateşkesi baltalayabilecek" bir hamleyle İsrail'e saldırmasını engelleme çabalarını gösteriyor.

Görüşmelerde Washington yönetimini Amerikan İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns ve Ortadoğu Temsilcisi Brett McGurk temsil ediyor.



Amerikan yönetiminin beklentisi, Gazze'de olası ateşkesin, İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesine engel olması. ABD dün yaptığı açıklamada, müzakereleri "umut verici bir başlangıç" olarak nitelendirdi.



İsrail heyetinde ise Mossad şefi David Barnea ve İç Güvenlik Servisi Başkanı Ronen Bar var.

Beyaz Saray, bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için tüm tarafları Doha'daki Gazze ateşkes görüşmelerine katılmaya çağırdı.

Ancak Hamas, ateşkes masasında yer almıyor.

Filistinli örgüt, arabuluculardan, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören anlaşma üzerinden müzakerelerin devam etmesini istiyor.

Daha önce üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçlamıştı.