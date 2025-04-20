Ateşkes muamması sürüyor: Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı suçlamalar

Rusya’nın Paskalya dolayısıyla 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçerli olacağını açıkladığı ateşkese dair muamma sürüyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, Rusya güçlerinin “ateşkes varmış gibi davrandığını” söyledi. Zelenski, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Genel olarak Paskalya sabahı itibarıyla Rusya ordusunun genel bir ateşkes izlenimi yaratmaya çalıştığını söyleyebiliriz; ancak bazı yerlerde ilerleme ve Ukrayna’ya kayıp verdirme yönündeki bireysel teşebbüslerini bırakmadılar” ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMANIN DURACAĞINDAN UMUTLU DEĞİLİZ"

Zelenski’nin açıklamasına göre, Ukrayna güçleri, cephe hattı boyunca 59 ateş ve bombardıman vakası ile beş saldırı girişimi tespit etti.

Ukrayna ordusu da benzer şekilde cephe hattındaki faaliyetin azaldığını ancak çatışmaların durmadığını bildirdi. Ukrayna ordusunun doğu cephesi komutanlığından sözcü Viktor Trehubov, “(Çatışma) azalıyor ancak yok olmadı. Dürüst olmak gerekirse bunun olacağından çok umutlu değiliz” dedi.



“UKRAYNA ORDUSU DONETSK’E SALDIRDI”



Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Ukrayna’nın doğusunda, Rusya’nın kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinde bugün erken saatlerde en az üç patlama sesi duyuldu.



Rusya’nın devlet haber ajanslarından TASS’a konuşan operasyon servislerinden bir kaynak, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu sabah Donetsk’e saldırı düzenlediğini söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre, saldırı Budennovsky ilçesindeki Elevatornaya Sokağı yakınlarında yaşandı. Haberde, saldırıyla ilgili detayların netleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.



Donetsk’teki Rus yönetiminden yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun Gorlovka bölgesine saldırdığı aktardıldı, kasabaya dört kez ateş açıldığı kaydedildi.



RUSYA'DAN "SİVİL ÖLÜMLERİ" AÇIKLAMASI



Rusya Savunma Bakanlığı da bugün bir açıklama yaparak Ukrayna’nın ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından ilan edilen “Paskalya ateşkesini” bini aşkın kez ihlal ettiği ileri sürüldü.



Interfax’ın aktardığına göre, bakanlık, Ukrayna güçlerinin Rusya mevzilerine 444 kez ateş açtığını ve 900’ü aşkın insansız hava aracı (İHA) fırlattığını belirtti.

Sınırdaki Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerine saldırı düzenlendiğini kaydeden bakanlık, bunun sonucu olarak sivil ölümleri ve yaralanmaları olduğunu, sivil nesnelerin de hasar gördüğünü ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Rusya ordusunun ateşkes ilanından önce Ukrayna’nın doğusundaki Novomikhailivka’nın kontrolünü ele geçirdiği ifade edildi.

