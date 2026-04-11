Ateşkes öncesi son darbe. Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar

Rusya ve Ukrayna , Ortodoks Paskalyası için planlanan geçici ateşkes öncesinde karşılıklı drone saldırıları gerçekleştirdi. Cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar süren saldırılarda, Rusya’nın Ukrayna’ya en az 160 insansız hava aracı gönderdiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda ülkenin doğu ve güneyinde en az dört kişi hayatını kaybetti. Özellikle Odesa bölgesi ağır hasar alırken, iki kişinin öldüğü ve sivil altyapının zarar gördüğü açıklandı.

RUSYA'DA PETROL TESİSİ VURULDU

Ukrayna’nın düzenlediği drone saldırıları ise Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesini hedef aldı. Yetkililer, bir petrol deposunda yangın çıktığını ve bazı apartmanların hasar gördüğünü duyurdu.

Ayrıca Rusya’nın kontrolü altındaki Donetsk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

32 SAATLİK PASKALYA ATEŞKESİ

Kremlin, cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren başlayacak ve pazar günü sonuna kadar sürecek 32 saatlik geçici ateşkes ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’in Paskalya için ateşkese hazır olduğunu ve karşılık vereceğini söyledi. Ancak Ukrayna kamuoyunda ateşkesin uygulanabilirliğine dair ciddi şüpheler bulunuyor.

Geçen yıl Paskalya döneminde ilan edilen ateşkesin yüzlerce ihlalle sonuçlanması, bu yılki girişime yönelik güvensizliği artırıyor.

DİPLOMASİ TIKANDI

ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmeleri son haftalarda Ortadoğu’daki savaşın etkisiyle durma noktasına geldi. Ancak asıl anlaşmazlık, savaşın başından bu yana olduğu gibi toprak meselesinde düğümleniyor.

Ukrayna, mevcut cephe hattının dondurulmasını önerirken, Rusya Donetsk bölgesinin tamamının kendisine bırakılmasını talep ediyor. Kiev yönetimi bu şartı kabul edilemez olarak değerlendiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ilan edilen ateşkesin Ukrayna ya da ABD ile önceden müzakere edilmediğini ve barış görüşmeleriyle bağlantılı olmadığını söyledi.

CEPHEDE AĞIR BİLANÇO

Dört yılı geride bırakan savaş, yüz binlerce kişinin hayatına mal olurken milyonlarca insanı yerinden etti. Bu yönüyle çatışma, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kanlı savaşı olarak görülüyor.

Cephede çatışmalar büyük ölçüde kilitlenmiş durumda. Rusya yüksek kayıplar pahasına sınırlı ilerlemeler kaydederken, Ukrayna son dönemde güneydoğuda karşı taarruzlarla bazı bölgelerde geri kazanımlar elde etti.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü’ne (ISW) göre, Rus ilerleyişi 2025 sonlarından itibaren yavaşladı.