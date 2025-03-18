Ateşkes sona erdi: İsrail, Gazze'ye kapsamlı saldırılar başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı.



İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, Hamas' a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.



Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi İsrail'in ateşkesi tek taraflı sona erdirdiğini açıkladı. Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.



İsrail Gazze yakınındaki sivil faaliyete sınırlama getirilmesi kararı aldı.



İsrail'in saldırısı 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra gerçekleştirilen en büyük hava saldırısı olarak kayda geçti. İsrail ile Hamas arasında yaklaşık 2 aydır süren esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilememişti.



İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın orduya Hamas'a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini açıkladı.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA



Saldırıların başlamasından sonra Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozmaya karar verdiği rehineleri bilinmeyen bir akıbete maruz bıraktığı ifade edildi.



Açıklamada İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarının devam ettiği kaydedildi.