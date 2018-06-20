Afganistan Ramazan bayramındaki ateşkesin ardından Taliban ilk saldırısını gerçekleştirdi. Saldırı ülkenin batısındaki Badgis bölgesindeki iki kontrol noktasında yaşandı.
Taliban'ın saldırısında 30 Afgan güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram süresince devam eden ateşkesi tek taraflı uzatmış ancak Taliban ateşkesi uzatmayı reddetmişti.
Ateşkes sonrası Taliban'dan ilk saldırı: 30 ölü
NTV HaberDünya
Afganistan'da Taliban, Afgan hükümet güçlerine yönelik bayramda başlayan 'ateşkesin' ardından ilk saldırısını gerçekleştirdi. Taliban saldırısında 30 Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Ramazan bayramındaki ateşkesin ardından Taliban ilk saldırısını gerçekleştirdi. Saldırı ülkenin batısındaki Badgis bölgesindeki iki kontrol noktasında yaşandı.