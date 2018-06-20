Afganistan Ramazan bayramındaki ateşkesin ardından Taliban ilk saldırısını gerçekleştirdi. Saldırı ülkenin batısındaki Badgis bölgesindeki iki kontrol noktasında yaşandı.

Taliban'ın saldırısında 30 Afgan güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram süresince devam eden ateşkesi tek taraflı uzatmış ancak Taliban ateşkesi uzatmayı reddetmişti.