Ateşkes süresiz uzadı. Trump, Hürmüz ablukasını kaldırmıyor

ABD Başkanı Donald Trump , barış görüşmelerinin devam edebilmesi için İran ile ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıkladı.

ABD Başkanı, 22 Nisan sabahı yaptığı Truth paylaşımında, bu kez İran'ın Hürmüz Boğazı 'nı açık tutmak istediğini söyledi. “İran finansal olarak çöküyor. Nakte açlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar, askeriye ve polis paralarını alamadıklarından şikayetçi.” ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.

Trump, sosyal medyada gece yaptığı açıklamada, ABD'nin Pakistanlı arabulucuların "İran liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana ve görüşmeler bir şekilde sonuca bağlanana kadar İran'a yönelik saldırıları askıya alması" talebini kabul ettiğini söyledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: SÖZDE ATEŞKESTE DÜŞMANI İZLEMELİYİZ

Trump'ın ateşkesi süresiz uzattığını söylemesinin ardından İran Devrim Muhafızları da bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları, herhangi bir yeni saldırıya karşı hazır olduklarını ve yeniden bir çatışma çıkması durumunda “düşmanın kalan varlıklarına ezici darbeler indireceklerini” ifade etti. İran Devrim Muhafızları, “sessiz savaş alanında” ve “sözde ateşkes” sırasında düşman eylemlerinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları ayrıca Körfez ülkelerini de tehdit etti. İran'a saldırılarda ABD'nin üslerinin kullanılması durumunda, Körfez ülkelerinin petrol üretimine "veda edeceği" ifade edildi.