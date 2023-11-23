Ateşkese karşı çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den "istifa" iması

Ülkesinin Hamas ile rehine anlaşması yapmasına karşı çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, İsrail 14 televizyon kanalına konuştu.
Geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını belirten Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın süreceğine dair açıklamasını duyduğunu ifade etti.
Bakan Ben Gvir, X platformundan daha önce yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası anlaşmasını eleştirmişti.
Hamas'ın çatışmalara insani ara verilmesini "çok istediğini" savunan Ben-Gvir, "(Hamas) Kendisi üzerinde uluslararası baskıya neden oldukları için ilk etapta kadınlardan ve çocuklardan 'kurtulmak' istiyordu, karşılığında yakıt almak, 'teröristlerin' serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun operasyonlarının durdurulmasını ve hatta uçuşların yasaklanmasını istiyordu. Bütün bunları aldı." ifadesini kullandı.
Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının Hamas üzerindeki baskıyı artırdığını savunarak, söz konusu rehine takası anlaşmasının "denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsal" olduğunu öne sürdü.
İsrail'in rehine takası anlaşmasını kabul ederek bir kez daha geçmişteki hatalarını tekrarladığını ileri süren Ben-Gvir, "İsrail, Hamas'a diz çöktürmek yerine onun emirlerini kabul ediyor." yorumunda bulundu.
Ben-Gvir, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesinin "tarihi bir hata" olduğu iddiasında bulundu.
İsrail kabinesi salı günü akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 süren toplantıda, Hamas ile rehine takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı.
Ben-Gvir'in toplantıda anlaşmaya "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise dün düzenlediği basın toplantısında, tüm hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve rehineleri geri almak olduğunu, savaştan sonra da terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmeyeceği ve Gazze'nin İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacağını söylemişti.
HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ REHİNE TAKASI ANLAŞMASI
İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.
Rehine takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli rehine var.
İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.
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