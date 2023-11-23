Ateşkese karşı çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den "istifa" iması

Ülkesinin Hamas ile rehine anlaşması yapmasına karşı çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, İsrail 14 televizyon kanalına konuştu.

Geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını belirten Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın süreceğine dair açıklamasını duyduğunu ifade etti.

Bakan Ben Gvir, X platformundan daha önce yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası anlaşmasını eleştirmişti.

Hamas'ın çatışmalara insani ara verilmesini "çok istediğini" savunan Ben-Gvir, "(Hamas) Kendisi üzerinde uluslararası baskıya neden oldukları için ilk etapta kadınlardan ve çocuklardan 'kurtulmak' istiyordu, karşılığında yakıt almak, 'teröristlerin' serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun operasyonlarının durdurulmasını ve hatta uçuşların yasaklanmasını istiyordu. Bütün bunları aldı." ifadesini kullandı.



Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının Hamas üzerindeki baskıyı artırdığını savunarak, söz konusu rehine takası anlaşmasının "denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsal" olduğunu öne sürdü.



İsrail'in rehine takası anlaşmasını kabul ederek bir kez daha geçmişteki hatalarını tekrarladığını ileri süren Ben-Gvir, "İsrail, Hamas'a diz çöktürmek yerine onun emirlerini kabul ediyor." yorumunda bulundu.



Ben-Gvir, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesinin "tarihi bir hata" olduğu iddiasında bulundu.



İsrail kabinesi salı günü akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 süren toplantıda, Hamas ile rehine takası anlaşmasını görüşerek oylamıştı.



Ben-Gvir'in toplantıda anlaşmaya "hayır" oyu verdiği bildirilmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu ise dün düzenlediği basın toplantısında, tüm hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve rehineleri geri almak olduğunu, savaştan sonra da terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmeyeceği ve Gazze'nin İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacağını söylemişti.