Ateşkese rağmen Gazze'de katliam sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.



Son bir günde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 8'i enkaz altından çıkartılan 10 cansız bedenin ulaştığı belirtildi.



Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 238 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 600 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 510 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği cenaze sayısı da 270 olarak hatırlatıldı.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



ATEŞKES 10 EKİM'DE BAŞLADI



ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.



Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.