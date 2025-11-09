Ateşkese rağmen saldırı: İsrail Lübnan'da bir aracı hedef aldı
09.11.2025 13:35
AA
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
İsrail ordusu, geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarına devam ediyor.
İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail ordusunun dün de Nebatiye'de 3 araca düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
SALDIRILARDA 4 BİN KİŞİ ÖLDÜ
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.