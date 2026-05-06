Ateşkese rağmen Ukrayna'da silahlar susmadı

Rus ordusunun gece boyunca 108 insansız hava aracı ve 3 füze ile geniş çaplı hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

Ukrayna ’nın çatışmaları durdurma çağrısına karşın devam eden bombardımanların, özellikle sabah saatlerinde Harkiv ve Zaporijya bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.

Ayrıca Kırım'da da Ukrayna'nın bazı noktaları hedef aldığı ve 5 kişinin İHA saldırılarında öldüğü açıklandı.

Ateşkesin bozulması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8-9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla ateşkes önerisinde bulunması ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de tek taraflı ateşkes ilan etmesiyle başladı. Zelenski, Rusya’dan resmi bir talep gelmemesine rağmen diplomasiye yol açmak için bu kararı aldıklarını belirtti. Ancak ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi, barış önerilerinin sahada karşılık bulmadığını yorumlarına neden oldu.

Saldırıların ardından müttefiklerden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısının artırılması talep edilirken, askeri gerilim yeni bir boyuta taşındı. Zelenski, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Ukrayna dronlarının Moskova’daki askeri geçit törenine yönelebileceği tehdidinde bulundu. Uzmanlar mevcut durumu Rusya'nın gerçek bir ateşkesi reddettiği ve diplomatik çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığı şeklinde değerlendirildi.