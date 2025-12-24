Ateşkesi defalarca ihlal eden Netanyahu, Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir İsrail subayının patlama sonucunda yaralanmasının ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkese uyması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

ABD'nin ara buluculuğuyla Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından taraflar karşılıklı ⁠olarak birbirlerini ateşkesi ⁠ihlal etmekle suçlamıştı.



Hem Hamas hem de İsrail, Ekim'de imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasından bu yana birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Ateşkes ilanından sonra İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Cuma günü Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'dan temsilcilerin de katılımıyla ateşkese dair ABD'de gerçekleşen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ⁠bugün Ankara'da Hamas ⁠Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü.

Görüşmede Gazze'deki durum değerlendirildi ve Gazze barış planının ikinci aşaması ele alındı.