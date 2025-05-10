Ateşkesi Trump duyurdu: "Hindistan ile Pakistan anlaşmaya vardı"

Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattığını açıkladı.

Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan topraklarını hedef alan bir operasyon başlattı. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Hint ordusu da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.

Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi. Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üsleri̇ndeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı bildirildi.

TRUMP DUYURDU

Bu açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki ülkenin derhal geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaştığını söyledi ve "Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için her zaman çaba gösterdi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Son 48 saat içinde Trump'ın danışmanı J.D. Vance ve kendisinin iki ülkenin yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin, tarafsız bir bölgede geniş bir yelpazedeki konuları ele almak üzere görüşmelere başlayacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Türkiye'den de ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.



Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.



Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."