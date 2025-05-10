Ateşkesi Trump duyurdu: "Hindistan ile Pakistan anlaşmaya vardı"
Pakistan ordusu Hindistan'a karşı misilleme operasyonuna başladıktan saatler sonra ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Saatler sonra Hindistan, Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü.
Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu başlattığını açıkladı.
Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan topraklarını hedef alan bir operasyon başlattı. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.
Hint ordusu da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.
Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.
Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi. Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üsleri̇ndeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı bildirildi.
TRUMP DUYURDU
Bu açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki ülkenin derhal geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaştığını söyledi ve "Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için her zaman çaba gösterdi" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Son 48 saat içinde Trump'ın danışmanı J.D. Vance ve kendisinin iki ülkenin yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerinin, tarafsız bir bölgede geniş bir yelpazedeki konuları ele almak üzere görüşmelere başlayacağını duyurdu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Türkiye'den de ateşkese ilişkin açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz.
Güney Asya’da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır.
Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."
HİNDİSTAN: PAKİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
Ateşkes haberinden saatler sonra Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'den patlama sesleri duyuldu.
Reuters Haber Ajansı'nın bölgedeki muhabirine göre, Hindistan'a bağlı Cammu kenti İHA saldırılarının hedefi oldu. Cammu Keşmir bölgesinin başbakanı Ömer Abdullah, Srinagar kentinde de patlamalar duyulduğunu bildirdi
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Jaishankar, Pakistan'a ihlalleri durdurma çağrısı yaptı.
Jaishankar, Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini de belirtti.
NE OLMUŞTU?
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik 7 Mayıs’ta Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıktı. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Saldırılarda Keşmir’de 25 Hintli ve bir Nepalli hayatını kaybetti.
Hindistan saldırılarında 24 nokta hedef alındı, Pakistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek hava sahasını kapattı. İki ülke de çatışmadan sonra sivil savunma tatbikatlarını genişletti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarında barajları hedef aldığını belirterek Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.
1947’den beri Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle defalarca savaşın eşiğine gelen iki ülke de nükleer silahlara sahip. Hindistan Pakistan’ı Keşmir’de ayrılıkçı şiddeti körüklemekle suçluyor.
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