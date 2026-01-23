Ateşkesin 3. günü. Şam'ın SDG'ye verdiği süre yarın doluyor

Suriye'de 4 günlük ateşkes yarın sona eriyor. YPG/SDG entegrasyon sürecine bağlı kalacak mı, ateşkes devam edecek mi soruları ise merak konusu.

Eğer YPG/SDG bu sürecin sonunda silah bırakıp entegrasyonu kabul etmezse Suriye ordusu harekata devam edecek. Bu süreçte kurtarılan bölgelerde mayınlı arazilerin temizlenme işlemi devam ediyor. Arama tarama faaliyetleri de bölgede sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 18 Ocak'tan bu yana Rakka'da üçü çocuk en az 22 sivilin YPG/SDG tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, SDG İLE GÖRÜŞTÜ

Ateşkesin devam edip etmeyeceği henüz belli değil ama bölgede diplomatik temaslar sürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Barrack, görüşmenin içeriğine dair paylaşımda bulundu.

ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi.

Tüm tarafların entegrasyonun ilk adım olduğuna katıldığını söyleyen Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu söyledi.

ÜÇÜNCÜ MUTABAKAT BAŞARIYA ULAŞACAK MI?

Bölgede varılan ilk ve ikinci mutabakatta öngörülen maddeler işlememiş, çatışmalar kaldığı yerden devam etmişti.

Şu an terör örgütünün dar bir alanda sıkışıp kalması, yöneticilerin mutabakatın uygulanmasından başka şans tanımıyor.