Ateşkesin ardından Rusya ve Ukrayna'nın acil durum uygulamalarına siber saldırı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için sağlanan geçici ateşkesin dün sona ermesinin ardından Rusya , kullandıkları acil durum uyarı uygulamasının büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını ve hacker'ların uygulama üzerinden yanlış mesajlar yayınladığını duyurdu.

Bundan saatler önce de Ukrayna benzer bir açıklama yaparak, acil durum uygulamasında, radyasyon tehdidine yönelik asılsız mesajlar belirince, hava taarruz uyarı sisteminin saldırıya maruz kaldığından şüphelendiklerini söylemişti.



RUSYA, SALDIRININ FAİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMADI, UKRAYNA RUSYA'YI SORUMLU TUTTU



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaklaşan drone saldırıları ve diğer tehditlere karşı halkı uyarmakta kullandıkları uygulama üzerinden hacker'ların yanlış mesajlar gönderdiğini belirtti.

Rusya, uygulamaya yönelik saldırının kimden geldiği konusunda bir açıklama yapmazken, Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi SPRAVDI maruz kaldığı siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.



MELANIA TRUMP ATEŞKESE ARACI OLMUŞTU



ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Herson'da iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağlanmasına öncülük etmişti. 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında uygulanan bölgesel ateşkes sırasında, Rus işgali altındaki Oleşki'de insani yardım faaliyetleri yürütülmüştü.

AFP'nin haberine göre, beş yıldır devam eden savaş boyunca sağlanan bu en uzun süreli ateşkes, uzatma teklifinin Rusya tarafından reddedilmesi üzerine dün sona erdi.

ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a saldırı başlatmasının ardından fiilen dondurulmuş olan ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bu ay yeniden başlaması bekleniyor.