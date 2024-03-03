Ateşkesin gölgesinde Gazze: Can kaybı 30 bin 410'a yükseldi

İsrail ve Hamas arasında gerçekleşecek ateşkese yönelik görüşmeler bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Görüşmeler başlarken Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bin 410'a, yaralı sayısın ise 71 bin 700'e yükseldiğini bildirdi.

Ateşkesin gölgesinde Gazze: Can kaybı 30 bin 410'a yükseldi

, Şeridi’ne saldırılarını 149 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor.

Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan ateşkes görüşmeleri ne yazık ki saldırılara engel olamadı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bin 410'a, yaralı sayısın ise 71 bin 700'e yükseldiğini bildirdi.

Hamas heyeti Kahire’de: 24 ila 48 saat içinde ateşkes sağlanabilir

Hamas heyeti Kahire’de: 24 ila 48 saat içinde ateşkes sağlanabilir

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