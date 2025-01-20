Ateşkesin ardından Gazze’de can kaybı 47 bin 35’e yükseldi

İsrail ile Hamas arasında uzun müzakereler sonucu varılan ateşkes ve esir anlaşması dün yaklaşık 3 saat gecikmeyle TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.

Hamas’ın serbest bırakılacak esirlerin listesini iletmediğini belirterek ateşkesin olmayacağını açıklayan İsrail, anlaşma yürürlüğe girene dek Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 60 kişinin cansız bedeni ve 341 yaralının getirildiğini getirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altında kalanları çıkarma çalışmalarına başlanmasıyla 62 kişinin cansız bedeni de enkaz altından çıkarıldı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te bölgede başlattığı saldırıların toplam bilançosunun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 47 bin 35’e, yaralı sayısının da 111 bin 91’e yükseldiği ifade edildi.