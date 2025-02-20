Ateşkes'te 2. aşamaya geçilecek mi? Hamas bugün 4 rehinenin cansız bedenini teslim edecek

Hamas, İsrail'e bugün teslim edecek 4 rehinenin cansız bedeni için, "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının bombalarıyla öldürüldü." ifadelerini kullandı.



İsimler ise anne Shiri Bibas ve 9 aylık bebeği Ariel ile 4 yaşındaki Kfir Bibas olarak açıklandı. Bibas ailesinin yanında Oded Lisfhitz'in de olduğu belirtildi.



İsrail Başbakanlığı ise isim listesini aldıklarını doğruladı.



Ancak Bibas ailesinin yakınları isimlerin açıklanmasını onaylamadıklarını duyurdu. İsrail Başbakanlığı ise bu durumdan orduyu sorumlu tuttu.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da konuya ilişkin açıklama yaparak, "İsrail Devleti için çok zor bir gün olacak" dedi.



6 MAHKUM CUMARTESİ BIRAKILACAK



Hamas, rehinelerin cansız bedenlerine karşılık salıverilecek Filistinli mahkumların da cumartesi bırakılacağını duyurdu.



Ayrıca Hamas hayatta olan rehinelerin kalanını da cumartesi bırakacak. İsrail basınına göre, bu 6 kişinin de isimleri Tel Aviv'e iletildi.



Buna karşılık olarak İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakacak.

İKİNCİ AŞAMA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR



Ancak ateşkes, rehine ve mahkum takası anlaşmasının ikinci aşaması belirsizliğini koruyor.

İsrail'in talebi Hamas'ın Gazze Şeridi'nden tam anlamıyla tasfiyesi. Hamas ise Gazze'nin silahsızlanması ve Gazze'den çıkmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.



Hamas yetkilisi İsmail Rıdvan, "Hiç kimse bizleri Gazze'den çıkaramaz. Burası babalarımızın ve atalarımızın toprağıdır." ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI SONA ERECEK



Hamas'ın 6 İsrailli sağ esir ve 8 esirin de cenazesini teslim etmesiyle birlikte ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası süreci sona ermiş olacak.



Hamas, şu ana kadar 19 sağ İsrailli esiri serbest bıraktı.



Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren anlaşma üç aşamadan oluşacak. Ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Anlaşmaya göre ilk aşama başarıyla tamamlanırsa ikinci aşamada geri kalan rehineler serbest bırakılacak. İsrail ise Gazze'den tamamen çekilecek.



Üçüncü aşamada, Gazze'deki ateşkes kalıcı hale gelecek. Gazze'nin yeniden inşası başlayacak.

