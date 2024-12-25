Ateşli silahın zorunlu olduğu şehir: Her evde bir tabanca var!

ABD'nin Georgia eyaletindeki Kennesaw şehri, sakinlerin silah ve mühimmat sahibi olmasını zorunlu kılıyor.



Kennesaw kentindeki zorunlu silah yasası 1982'de getirildi.



Kanuna göre şehrin ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, şehirdeki her evde mühimmatıyla birlikte bir ateşli silah bulunması gerekiyor.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin konuştuğu Kennesaw Belediye Başkanı Derek Easterling, "Bu tabancaları Vahşi Batı'daki gibi belinize takıp dolaşmıyorsunuz. Kapınızı çalıp 'Silahınızı göreyim' demiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ağır suçtan hüküm giymiş kişiler ile birlikte zihinsel veya fiziksel engeli bulunan vatandaşlar bu yasadan muaf tutuluyor.



Kennesaw Polis Teşkilatı verilerine göre 2023'te hiç cinayet işlenmedi fakat silah kullanılan iki intihar vakası yaşandı.



Benzer silah yasaları ABD'de en az beş şehirde daha yürürlükte.