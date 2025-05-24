Atina Barosu'ndan Gazze açıklaması

Atina Barosu, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ni izole etmesi nedeniyle temel ihtiyaçlarından yoksun kalan Gazze halkının hayatını kaybetmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.



Yapılan yazılı açıklamada, "Atina Barosu, Gazze Şeridi’nin İsrail askerleri tarafından sürekli izole edilmesi, Filistin halkının gıda, bebek maması, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması ve bunun sonucunda başta çocuklar ve bebekler olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin endişe ve tepkiyi dile getiriyor" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, uluslararası savaş kurbanlarının korunmasına yönelik Cenevre Sözleşmesi ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi istenerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin Gazze’de savaş suçu işlendiğine dair kararlarına işaret edildi.



İnsan hayatı ve haklarının korunmasının vurgulandığı açıklamada, Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.