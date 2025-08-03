Atina Belediye Başkanı'ndan İsrail elçisine Filistin tepkisi

Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan sloganları "antisemitik" olarak nitelendiren İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'a sert tepki gösterdi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Dukas “Biz şiddet ve ırkçılığa karşı duruşumuzu defalarca kanıtladık. Sivilleri öldürenlerden demokrasi dersi almayız” ifadelerini kullandı.

Dukas ayrıca, Atina’nın tüm ziyaretçilerine saygı gösterdiğini ve vatandaşlarının ifade özgürlüğünü desteklediğini belirtti. Belediye Başkanı, “Silinmiş bir grafitiye odaklanmak mide bulandırıcı, asıl mesele Gazze’de yaşanan eşi benzeri görülmemiş soykırım” dedi.