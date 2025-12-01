Atina-Selanik yolunda çiftçi protestosu
01.12.2025 14:22
AA
Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle yaptıkları eylemle Atina-Selanik yolunu ulaşıma kapattı.
Yunanistan'da çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.
Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, eylem nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksama yaşandı.
Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.