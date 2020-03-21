Atina sokaklarında corona sessizliği

Derya Özcan/NTV Atina Temsilcisi



Komşu Yunanistan’da vaka sayısı 500’e yaklaştı. Hayatını corona virüs nedeniyle kaybedenleri sayısı ise 13’e yükseldi.



Okullar, alışveriş merkezleri, bar, kafe, restoran, perakende satış mağazaları, eğlence ve kültür merkezleri, müzeler gibi insanların toplu halde bulunacağı tüm alanlar kapatıldı. Sadece market, benzinlik, eczane, paket servis yapan dükkanlar gibi acil ihtiyacı karşılayan işletmelerin çalışmasına izin veriliyor.



Yetkililer halka sürekli evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Sadece sınırlı seviyede hizmetin verildiği kurumlarda çalışanlar işe gitmek üzere yola çıkıyor. Hal böyle olunca sokaklar alışılmadık bir sessizliğe bürünüyor.



Yılın dört mevsimi günün her saati okula giden insanlar, işine giden insanlar, turistlerle dolup taşan, Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kalbi Sintagma Meydanı da corona virüs tehdidinin ardından artık büyük bir sessizliğe büründü.



MEYDANLAR EVSİZLERE KALDI



Meydanın ev sahipleri artık evsizler. Uzmanların büyük tehlike altında oldukları yönünde uyarıda bulundukları evsizler, virüse meydan okurcasına bankların üzerinde alışık oldukları zor koşullarda yaşam mücadelesine devam ediyorlar.



POLİS VE ZABITA NÖBETTE



Dükkanlar ise hükümet kararı ile kapalı. Atina’da alışverişin merkez noktası Ermou Caddesi’nde kalabalıktan adım atılmayan dükkanlar artık bomboş ve hatta kapalı. Virüsün insan sağlığına yarattığı tehdidin yanı sıra, ekonomik sonuçları da endişe yaratıyor.



Hem işletmelerin hükümet kararına aykırı bir şekilde çalışmasını önlemek hem de hükümetin aldığı toplanma yasağını denetlemek adına polis ve zabıta da sokakta nöbette.



Ülkede artık 10 kişiden fazla bir araya gelmek yasak. Sokakta devriye gezecek polis ve zabıta ekipleri toplanan kalabalık gördüğünde uyarı anonsu yapacak.



Paket servis yapan dükkanlar ve büfelere çalışmaları için izin var ancak onların da bir çoğu sokaklarda müşteri olmaması nedeniyle kapalı.



TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR BOMBOŞ



Tarihi alanlar, rengarenk manzaralara şahitlik eden turistik mekanlarda da büyük bir sessizlik içinde. Başkentte artık toplu taşıma tercih edilmiyor. Otobüsler, metrolar neredeyse bomboş. Otobüs duraklarında bekleyenlerin sayısı da bir hayli az. Çoğu insan ulaşım için artık kendi aracını tercih ediyor. Boş sokaklar temizlik ekiplerince dezenfekte ediliyor. Tedbirler artırılıyor.



OTELLER DE KAPANIYOR



Corona virüsle mücadele çerçevesinde otellere de pazar gününden itibaren kilit vuruluyor.



Ülkede bulunan az sayıdaki turist de geri dönüş hazırlığı yapıyor. Üzerinde yerleşim olan yüzün üzerinde adaya sahip olan Yunanistan’da halkın adalardaki yazlıklara gitmesini önlemek adına Atina hükümeti adalara gidişi de yasakladı. Yüzün üzerindeki adaya virüsün yayılması halinde bu adalara yeterli sağlık hizmetinin ulaştırılamayacağını söyleyen hükümet adalara sadece ikameti burada olanların gitmesine izin veriyor.