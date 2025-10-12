Atina'da bakanlık binasına piknik tüplü saldırı

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.



İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu. Yunanistan polisi saldırının birden fazla piknik tüpünün birbirine bağlanması ve ardından patlatılmasıyla gerçekleştiğini açıkladı.



Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.