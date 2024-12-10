Atina'da çatışma: İki Türk vatandaşı öldü

Yunan basınında çıkan haberlere göre, dün sabah Yunanistan'ın başkenti Atina'da çatışma çıktı.

Meydana gelen olayda, Türk vatandaşları arasında bir kovalamaca yaşandığı, çıkan çatışmada iki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.



Kaçan Türk vatandaşı iki şüphelinin yakalandığı kaydedilirken, görgü tanıkları, yaklaşık 30 el ateş edildiğini aktardı.

Anlaşmazlığın neden çıktığı belirtilmezken, daha önce de yine Yunanistan’da Türk mafyası içinde benzer çatışmalar yaşanmıştı.