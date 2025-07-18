Atina’da cinayet: Öldürülen profesörün eski eşi dahil 5 kişi gözaltında

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 4 Temmuz’da öldürülen UC Berkeley profesörü Przemyslaw Jeziorski’nin ölümüyle bağlantılı olarak aralarında eski eşinin de olduğu beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



ABC News haber sitesinin Yunanistan polis kaynaklarından aktardığına göre, Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde pazarlama profesörü olarak çalışan 43 yaşındaki Jeziorski’nin çocukları Zoe ve Angelo’nun yaşadığı evin yakınlarında vurularak öldürülmesinin ardından gözaltı işlemi yapıldı.



Profesörün yakın arkadaşı Chemtai Mungo, ABC News’e yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki ikizlerin profesörün eski eşiyle birlikte yaşadığı bilgisini verdi. Yunanistan polisi, saldırganın “kurbana yaklaştığını, ardından adamı göğsünden ve sırtından vurduğunu, adamı ağır yaralayan saldırganın ardından olay yerinden kaçtığını” açıkladı.



Yunan polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınan isimler arasında profesörün eski eşi, eski eşinin erkek arkadaşı ve cinayete karışan üç diğer erkek yer aldı. Beş şüpheli, dün Atina’da hakim karşısına çıkarıldı.



DAVA İÇİN ATİNA’DAYDI



Profesörün erkek kardeşi Lukasz Jeziorski, konuya ilişkin demecinde, profesörün eski eşinin cinayetin arkasındaki isim olduğunu savundu. Jeziorski, “Ailemizin kalbi kırık ama sorumluları tespit eden ve yakalayan Yunan polisine ve güvenlik görevlilerine minnetarız” ifadelerini kullandı.



Yunanistan polisinin açıklamasına göre, polis, cinayeti işleyen kişinin ve suç ortaklarının olay öncesinde içinde bulunduğu aracı tespit etti. Yetkililer, iki suç ortağının “fail olmadan olay yerinden kaçtığını” ve failin kimliğinin tespit edilmesini engellemek için “cep telefonunu ve aracın anahtarlarını üçüncü bir suç ortağına teslim ettiğini” belirtti.



Profesörün olay sırasında “devam eden velayet ve mal davası” için Atina’da olduğu bilgisi verildi. Erkek kardeşi, ABD basınına verdiği demeçte, profesörün çocuklarını memleketi Polonya’nın Gynia kentine götürmek istediğini ve Fransa’daki Disneyland Paris’e bir seyahat planladığını söyledi.



Profesörün arkadaşı Chemtai Mungo, silahlı saldırının kaza olmadığına inandığını çünkü “Atina’nın iyi bir mahallesinde yaşadığını” söyledi. Erkek kardeşi de ABD-Polonya çifte vatandaşı olan ikiz çocukların Yunanistan çocuk velayet prosedürlerine uygun olarak bakım altında olduğunu söyledi.



Kaynaklar, şüphelilerin pazartesi günü bir kez daha hakim karşısına çıkmasının beklendiğini belirtti.

