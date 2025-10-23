Atina'da öğrenci ve öğretmenlere biber gazlı müdahale

Yunanistan'da öğrenciler bir kez daha meydanları doldurdu.

Eğitim alanında yaşanan sorunları protesto etmek için Atina'nın Metaksurgio semtinde bulunan İlköğretim Eğitim Müdürlüğü binası önünde öğretmen, öğrenci ve veliler protesto düzenledi.

Çevik kuvvet ekipleri, kitleye biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Çevik kuvvet ekipleri, kalabalığı dağıtmak için göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında biber gazından çok sayıda veli etkilendi.

NEYİ PROTESTO EDİYORLAR?



Eğitimdeki düzenleme kapsamında öğrenci sayısı düşük olan bazı sınıflar birleştirildi, tam gün eğitim programından öğrenciler çıkarıldı ve özel eğitim desteğinde kesintiye gidildi.



Uygulamanın, özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri olumsuz etkileyeceği yönünde endişeler dile getiriliyor.



Eğitim sendikaları, söz konusu kararı "kamu eğitiminin niteliğini düşüren ve eşitsizliği derinleştiren bir politika" olarak nitelendirirken; hükümet, değişikliğin "kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla" yapıldığını savunuyor.

