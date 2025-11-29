Atina'da "su acil durumu" ilan edildi

Yunanistan, kuraklık tehdidinin giderek artması üzerine başkent Atina ve iki adayı “su acil durumu” kapsamına aldı. Karar, kritik altyapı projelerinin hızlandırılmasını hedefliyor.

Çevre Bakanlığı’nın cuma gecesi yaptığı açıklamaya göre uygulama, Atina’nın yanı sıra Ege’deki Patmos ve Leros adalarını da kapsıyor. Devlet haber ajansı ANA’ya konuşan bir bakanlık kaynağı, kararın “kritik altyapı çalışmalarına öncelik verdiğini” söyledi.

ŞİMDİLİK TÜKETİCİYE BİR KISITLAMA YOK

Atina Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), son üç yılda ülkedeki yıllık yağış miktarının yaklaşık yüzde 25 azaldığını, buharlaşmanın yüzde 15 arttığını, tüketimin ise yüzde 6 yükseldiğini bildirdi. 2022’den bu yana başkentteki su rezervlerinin yılda 250 milyon metreküp azaldığı belirtiliyor.

Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, cuma günü yaptığı açıklamada Atina bölgesinin su rezervlerinin yaklaşık 400 milyon metreküp olduğunu, yıllık tüketimin ise 250 milyon metreküp seviyesinde bulunduğunu belirterek, “Zor kararları ertelemek için artık bir alan kalmadı” dedi.

Bakan, özellikle turizm kaynaklı tüketimin arttığı bölgelerde yaz aylarında yönetilmesi zor durumların yaşanmaması için planlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

1988-1994 KURAKLIĞINA BENZER BİR DÖNEM

Bakanlık kaynaklarına göre bilimsel çalışmalar, ülkenin 1988–1994 dönemindeki büyük kuraklıkla karşılaştırılabilir bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

Yunan hükümeti geçen ay, önümüzdeki 10 yılda su altyapısına 2 milyar 500 milyon euro yatırım yapacağını açıklamıştı. Planda Batı Yunanistan’daki Achelous Nehri’nin iki kolunun yönünün değiştirilmesi, yeni kuyular açılması ve tuzdan arındırma tesisleri bulunuyor.

Achelous’un iki kolunu kapsayan 500 milyon euro'luk proje 2029’da tamamlanacak. Ayrıca bakanlığa göre, 40’tan fazla adada toplam 320 milyon euro'yu aşan 150 proje halihazırda devam ediyor.