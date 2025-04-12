Atina'da şüpheli çanta patladı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gazeteleri ve internet sitelerine telefon ederek Helenik Tren'in Atina'daki merkez binasında patlama olacağını söyledi.

Belirtilen süre içinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.



