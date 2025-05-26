Atina’da taksiciler 48 saatlik grev hazırlığında

Attica Taksiciler Sendikası (SATA), Yunanistan’ın başkenti Atina’da 48 saatlik grev yapılacağını açıkladı. İş bırakma eyleminin çarşamba günü yerel saatle 06.00’da başlaması ve cuma günü yerel saatle 06.00’ya kadar sürmesi bekleniyor. Grev kararının gerekçesi olarak ise yasal düzenlemeler ve ekonomiye dair endişeler gösterildi.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, sendika, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis’i eleştirerek kendileryiyle anlamlı bir görüşmede bulunmayı reddettiğini belirtti. Sendikanın açıklamasında, paylaşımlı yolculuk uygulamaları ile özel araç kiralama uygulamasını düzenleyen yasal çerçeve olmamasına dair rahatsızlıklar dile getirildi.

"MÜCADELEMİZ AYNI ZAMANDA ENFLASYONA KARŞI"



SATA, hem lisanslı ticari taksiler hem de sürücüsü olan özel araçlar tarafından kullanılan bazı mobil platformların vergi sisteminin dışında faaliyet gösterdiği, mali yükü lisanslı profesyonellere yüklediği ve elde edilen kazancın yurt dışına gitmesine sebep olduğu eleştirilerinde bulundu.



Sendika, iki nokta arasında ulaştırma hizmeti sağlama izni olan lisanslı ticari taksi hizmetleri ile özel araç kiralamaları arasında net bir yasal fark gözetilmesini de istedi.

Sendikanın talepleri arasında asgari ücrette yapılan son artışa göre ücretlerde düzenleme yapılması da yer aldı. SATA’nın açıklamasında, “Bizim mücadelemiz aynı zamanda gelirimizi azaltan enflasyon ve artan hayat pahalılığına karşı” denildi.

