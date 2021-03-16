Atina'da Türk-Yunan görüşmesi

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularının ele alındığı tahmin ediliyor.



Toplantıdan çıkan Yunan diplomatlar görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görüşmelere ilişkin “Türkiye ile tek sorunumuz olan Münhasır Ekonomik Bölge ile Ege ve Akdeniz'deki kıta sahanlığında Uluslararası Hukuk temelinde çözüm için ortak zemin sağlanmasını umuyoruz.” dedi.



Dendias, “dostum” olarak nitelediği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi istediğini de söyledi.



Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı.



1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere 25 Ocak'ta İstanbul'daki toplantıyla yeniden başlanmıştı. Görüşmelere çarşamba günü devam edilecek.