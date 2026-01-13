Atina'da "utanç verici" havacılık krizi. Ulaştırma Bakanlığı itiraf etti: Sistemler eski

Yunanistan’da 4 Ocak’ta yaşanan ve ülke hava sahasının saatlerce kapatılmasına neden olan sistem arızası, Atina’daki hava trafik iletişim altyapısının ne kadar eskidiğini gözler önüne serdi.

Pilotların hava trafik kontrolüyle iletişim kuramadığı arızada binlerce yolcu mağdur olurken, çok sayıda uçuş komşu ülkelere yönlendirildi. AFP haber ajansı konuya ilişkin haberinde arızayı “utanç verici” olarak tanımladı.

SİSTEMİN NASIL DEVRE DIŞI KALDIĞI GİZEMİNİ KORUYOR

Uzmanları da şaşırtan arızanın nedeni hala netlik kazanmış değil. Olaydan bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen sistemin nasıl devre dışı kaldığı ve nasıl yeniden çalıştığına ilişkin sorular yanıtlanmadı. Bu hafta konuya ilişkin bir raporun açıklanması bekleniyor.

BİRDEN FAZLA RADYO FREKANSINDA PARAZİT

Yunan sivil havacılık otoritesi YPA, arızanın 4 Ocak sabahı saat 08.59’da Atina hava sahasına hizmet veren birden fazla radyo frekansında sürekli “parazit” oluşmasıyla başladığını bildirdi.

Kuruma göre vericiler, “istem dışı sinyal yayını” yapmaya başladı.

UÇAKLAR 4 SAAT BOYUNCA “KÖR UÇUŞ” YAPTI

Teknisyenler sorunu tespit etmek için Atina çevresindeki ve daha uzak bölgelerdeki dağ zirvelerinde bulunan istasyonlara yönlendirilirken, uzmanlara göre uçaklar yaklaşık dört saat boyunca “kör uçuş” yaptı. Bu süre zarfında pilotlar hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuramadı.

Yetkililer, Atina hava sahasının hızla trafikten arındırıldığını ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmediğini savundu. YPA, sistemin saat 17.00’de tamamen normale döndüğünü, seferlerin 45 dakika sonra yeniden başladığını açıkladı.

Kurum ayrıca siber saldırı ya da kasıtlı sabotaj bulgusuna rastlanmadığını duyurdu.

“ON YILLAR ÖNCE YENİLENMELİYDİ”

Yunanistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis, havalimanının iletişim sistemlerinin “on yıllar önce” yenilenmesi gerektiğini kabul etti.

Action24 TV’ye konuşan Kyranakis, “Bunların eski sistemler olduğunu biliyoruz. On yıllardır değiştirilmesi gereken altyapı, dokuz ayda yenilenemez.” dedi.

Hava trafik kontrolörlerine göre Atina kule radarının tarihi 1999’a uzanıyor. Uzmanlar, Atina’daki büyük ölçüde analog sistemlerin “dayanıklı olduğunu, ancak yaşları nedeniyle bakımının neredeyse mümkün olmadığını” söyledi.

“KAÇINILMAZ BİR FİYASKO”

Yıllardır personel ve altyapı yetersizliği nedeniyle YPA ile karşı karşıya gelen hava trafik kontrolörleri, 4 Ocak’taki krizin “kaçınılmaz bir fiyasko” olduğunu savunuyor.

Turizme büyük ölçüde bağımlı olan ülkede ziyaretçi sayılarının rekor kırdığına dikkat çeken kontrolörler, yaz aylarında sorun yaşanan birimin günde 5 bine yakın uçuşu yönettiğini vurguluyor.

Atina Uluslararası Havalimanı geçen yıl yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet verdi.