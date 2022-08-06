Atina'da yasa dışı dinleme skandalı

Haberler - NTV Haber 06.08.2022 - 04:39
İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sundu.
Muhalefet partilerinden Değişim Hareketi'nin lideri Nikos Andrulakis telefonunun yasa dışı dinlenmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu.
Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosu'nun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.
Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli link tespit edilmişti.
Nisan ayında da bir Yunan gazetecinin cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti.
2019 yılından bu yana görevini yürüten Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin getirileceği belirtildi.