Atina'dan AB'ye "Türkiye'den balık almayın" mektubu

Türk balıkçıların Yunan kara sularında avlandığını öne süren Atina, önlem alınması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu kapsamda Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bir mektup gönderdi.

Dendias, mektubunda, 5 Ocak'ta Didim yakınlarındaki Bulamaç Adası açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik gemilerini karşı karşıya getiren olayı örnek gösterdi.

Türk sahil güvenlik gemisinin Yunan gemisini taciz ettiğini öne sürdü.

AB PAZARINDAN MEN İSTEĞİ

Yunan bakan, mektubunda, "Tekerrür eden bu uygulama tehlikeli bir güvenlik ortamı yaratmakta ve 'kaza' olasılığını artırmaktadır, bu da Ankara tarafından Yunanistan ile Türkiye arasında gerginliği tırmandırmak için kullanılabilir" görüşünü savundu.

Yunanistan'ın egemenliğinin ihlal edildiğini ileri süren Dendias, Avrupa Birliği'nin yasadışı, kayıtsız ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadele yönetmeliğinin Türkiye için devreye sokulmasını ve Türk balıkçılık ürünlerinin AB pazarından men edilmesini istedi.