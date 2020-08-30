Atina'dan Meis'e asker sevkiyatı

Meis Karargahı Savunma Komutanlığı'nın da bulunduğu Meis Adası'na Yunan askerlerinin hafta sonu feribotla gittiği öğrenildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, başbakan olmadan önce muhalif liderken Meis Adası'nı geçen yıl ziyaret etmişti.

1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereği Yunanistan'ın on iki adalarda silahlı kuvvet bulundurması yasak. Ancak Yunanistan bu yasağı Türkiye'nin tepkisine rağmen yıllardır ihlal ediyor. Yetkililerin bu durumun rutin bir asker değişimi olduğunu söylediği belirtiliyor.

