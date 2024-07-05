Atlas Okyanusu'nda can pazarı: 89 göçmen hayatını kaybetti

Moritanya güvenlik güçleri, ülkenin güneybatısındaki Ndiago şehri açıklarında alabora olan teknede 89 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Atlas Okyanusu'nda yaklaşık 184 göçmeni taşıyan tekneden, aralarında beş yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 36 kişi kurtarıldı.

Kayıp yolcuları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Senegal-Gambiya sınır bölgesinden yola çıktığı belirtilen teknedeki göçmenlerin çoğunluğunun Senegal uyruklu olduğu tahmin ediliyor.



Moritanya, Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz Afrikalı göçmenlerin önemli bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Avrupa'ya ulaşmak için göçmenler genellikle aşırı yüklü teknelerle hareket ediyor.



Göç rotasındaki en yaygın varış noktası İspanya'nın Kanarya Adaları olarak biliniyor. İspanyol hükümeti geçen yıl yaklaşık 40 bin kişinin sınıra ulaştığını ve bu sayının önceki yıla göre 2 kat fazla olduğunu belirtmişti.



Ca-minando Fronteras yardım kuruluşu, 2024'ün ilk beş ayında 5 binden fazla göçmenin deniz yoluyla İspanya'ya ulaşmaya çalışırken öldüğünü tahmin ediyor.



Şubat ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzensiz göçle mücadele için Moritanya'ya 522 milyon avro tutarında yardım sağlanacağını açıklamıştı.



Moritanya'nın başta İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle düzensiz göçle mücadele alanında anlaşmaları bulunuyor.

