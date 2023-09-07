Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.



Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.