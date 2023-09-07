Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeyinde, bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişiden 4'ü kaçmaya çalıştıkları araçta unuttukları el bombasının patlaması sonucu öldü, 2'si kişi yaralandı.

Atmayı unuttukları el bombası araçta patladı: 4 ölü
Foto: iStock

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Ekvador'da mahkumlarca rehin alınan 57 gardiyan ve 7 polis serbest kaldı

'da mahkumlarca rehin alınan 57 gardiyan ve 7 polis serbest kaldı

Haberi Görüntüle

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...